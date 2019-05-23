Konya'da beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
- Konya 'da beton mikseri ile otomobil çarpıştı - 1 ölü, 1 yaralıKONYA (AA) - Konya ’nın Ilgın ilçesinde, beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.Halim Sarıgül (63) yönetimindeki 42 RK 326 plakalı otomobil ile Mücahit M. (28) idaresindeki 42 RL 695 plakalı beton mikseri, Ilgın - Beyşehir kara yolunun Balkı Mahallesi yakınlarında çarpıştı.Otomobilin sürücüsü Sarıgül hayatını kaybetti, diğer sürücü ise yaralandı.Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan yol, otomobilin enkazının kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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