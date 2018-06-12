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12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Konya'da apartmanda yangın

Konya'da apartmanda yangın

- - İtfaiyenin söndürme çalışmaları - Binadan indirilen apartman sakinlerinin ambulansa taşınması - Kurtarılan vatandaşlarla röportajlar - Selçuklu ilçesinde 4 katlı binanın 3. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü - Binada mahsur kalan ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 11 kişiden 2'si hastaneye kaldırıldıKONYA (AA) - Konya 'da çıkan yangın nedeniyle 4 katlı apartmanda mahsur kalan ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 11 kişiden 2'si hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Yeğenoğlu Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın 3. katındaki Mehmet Şimşek'e ait dairede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.Çocuk odasından yükselen alevleri gören vatandaşlar, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini aradı.Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan 11 kişi, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı 11 kişiden, dumandan etkilenen 2'si Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.İtfaiye ekiplerince güçlükle söndürülen yangın, binada büyük çapta hasara yol açtı.Yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

İlk Müdahale İtfaiye Merdiveni Hastane Sağlık Ekipleri Yükselen 

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