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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Konya’da ağaca çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı

Konya’da ağaca çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı

kaza yapan araç

Polis Bild Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-vatandaşlar
-kaza yapan kişi

( KONYA ) KONYA

- Konya’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobilin ağaca çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki 42 AE 626 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine ağaca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan yolcu A.K.'nin hafif şekilde yaralandığı, sürücü A.D.'nin ise yaralanmadan kurtulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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