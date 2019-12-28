Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Konya'da 7. kattan düşen kadın öldü

Konya'da 7. kattan düşen kadın öldü

- Olay yeri görüntüleri - Olay yeri inceleme ekiplerinin görüntüleriKONYA (AA) - Konya 'da 7. kattaki evinin penceresinden kar yağışını izlediği sırada düşen kadın hayatını kaybetti.Meram ilçesi Havzan Mahallesi Sıddık Sokak'taki bir apartmanda oturan ve kanser hastası olduğu öne sürülen Sevim Eren (63), sabah saatlerinde başlayan kar yağışını izlemek için pencerenin kenarına geldi.Apartmanın 7. katındaki dairede oğluyla yaşan Eren, pencere kenarında durduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek düştü.Oğlunun ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Eren'in öldüğünü tespit etti. Olayı gören apartman sakinleri ve Eren'in yakınları gözyaşı döktü.Eren'in cenazesi, Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis Cenaze Gözyaşı Polis Ekipleri Kar Yağışı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı