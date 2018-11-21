Konya’da 68 lise öğrencisi hastaneye başvurdu Haberi

-Hastaneden çıkan öğrencilerin otobüse binmeleri

-Gelen bir öğrencinin görüntüsü

-Hastanenin dışından görüntü



( KONYA ) KONYA



- Konya’nın Ereğli ilçesinde, 68 lise öğrencisi bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Edinilen bilgiye göre, Ereğli İvriz Sosyal Bilimler Lisesinde öğrenim gören çok sayıda öğrenci, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle dün akşam saatlerinden itibaren Ereğli Devlet Hastanesine müracaat etmeye başladı.

Hastanenin acil servisinde yoğunluk yaşanırken, hastane çalışanları yoğun bir mesai harcadı. Rahatsızlanan öğrencilerin bir kısmının okulda yatılı olarak kaldığı, bir kısmının ise evlerinden gidip geldikleri öğrenildi. Öğrencilerin aileleri de hastaneye gelerek çocuklarının sağlık durumunu takip etti. Tedavisi yapılan öğrenciler taburcu edildikten sonra öğrenci servis otobüsleriyle hastaneden götürüldü. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından gerekli su, gıda ve öğrencilerden alınan örneklerin incelenmek üzere Konya’ya gönderildiği öğrenildi. Hastaneye müracaat eden öğrenci sayısının ise 68 olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme çok yönlü olarak devam ediyor. (CK-FM-

