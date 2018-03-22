Konya'da 4. kattan pencereden düşen kadın hayatını kaybetti

-Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi

-Yaşlı kadının yakınları genel

-Yaşlı kadının düştüğü apartman genel

-Genel detay



( KONYA ) - KONYA



- Konya’da dışarıyı izlerken dengesini kaybettiği iddia edilen 62 yaşındaki kadın, 4. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olay, 08.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacıveyszade Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 4. katında oturan Naşire Kabadayı (62), dışarıyı izlediği sırada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Kaldırıma düşen kadını fark eden çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Naşire Kabadayı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemelerin ardından hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İY-AH-

