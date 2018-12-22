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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Konya'da 2 kişinin bıçaklanarak öldürülmesi - Cinayet zanlısı yakalandı İzle

Konya'da 2 kişinin bıçaklanarak öldürülmesi - Cinayet zanlısı yakalandı İzle

- Zanlının sağlık kontrolünden geçirilmesi Konya 'da 2 kişinin bıçaklanarak öldürülmesi - Öldürülen kadının boşandığı eşi gözaltına alındıKONYA (AA) - Konya 'da bir kadın ile yanındaki kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10620 Sokak'taki bir iş yerinde dün Hediye İnanç (34) ile Semi Oğuz Deniz'in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.Tüm şüpheler üzerinde toplanan Hediye İnanç'ın 7 yıl önce boşandığı eşi Mehmet G. gözaltına alındı.Polis olarak görev yaparken psikolojik sorunları nedeniyle yaklaşık bir yıl önce malulen emekli edildiği öğrenilen Mehmet G, Konya Numune Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.Şüphelinin ilk ifadesinde, "Boşandığım eşimin bir iş yerine girdiğini gördüm. Kepenkleri kapalı olan iş yerine ben de girdim. İçeride tartışmaya başladık. Semi Oğuz bana sandalye fırlattı. İkisini de bıçaklayıp kaçtım." dediği öğrenildi.

Psikoloji Akalan Trol 

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