Konya'da 2 aylık bebek sokağa terk edildi

- Bebeğin hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesi - Polis ekipleri ve sağlık görevlileri - Polisin bebeği götürmesi - Hastaneden detaylar KONYA (AA) - Konya 'nın merkez Karatay ilçesinde sokağa terk edilmiş 2 aylık bebek bulundu.Ulubatlı Hasan Mahallesi Mercidabık Sokağı'nda puset içerisinde bir bebek olduğunu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Belirtilen adrese gelen 112 Acil Servis ekibi, 2 aylık kız bebeği ambulansla Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürdü.Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen bebek, koruma altına alındı.Bebeğin anne ve babasına ulaşmak için çalışma başlatıldı.