Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Konya'da 2 aylık bebek sokağa terk edildi

Konya'da 2 aylık bebek sokağa terk edildi

- Bebeğin hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesi - Polis ekipleri ve sağlık görevlileri - Polisin bebeği götürmesi - Hastaneden detaylar KONYA (AA) - Konya 'nın merkez Karatay ilçesinde sokağa terk edilmiş 2 aylık bebek bulundu.Ulubatlı Hasan Mahallesi Mercidabık Sokağı'nda puset içerisinde bir bebek olduğunu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Belirtilen adrese gelen 112 Acil Servis ekibi, 2 aylık kız bebeği ambulansla Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürdü.Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen bebek, koruma altına alındı.Bebeğin anne ve babasına ulaşmak için çalışma başlatıldı.

Bebek Polis Hastane Sağlık Ekipleri Trol 

İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı