Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Konya'da 18 yaşındaki genç tuvalette ölü bulundu

Konya'da 18 yaşındaki genç tuvalette ölü bulundu

Tuvaletten görüntü

Polis Uyuşturucu Bild Sağlık Ekipleri 

-Vesikalık fotoğraf

( KONYA ) KONYA

- Konya’da aşırı dozda uyuşturucu kullandığı iddia edilen 18 yaşındaki genç, umumi tuvalette ölü bulundu. Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şerafettin Sokak yakınında bulunan bir umumi tuvalette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tuvaletin kadın bölümüne giren tuvalet görevlisi yerde bir erkeğin hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise yaptığı incelemelerde gencin 18 yaşındaki Ö.E. olduğunu tespit etti. Gencin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis ekipleri Ö.E.'nin aşırı dozda uyuşturucu kullanarak hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerine duruyor.
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı