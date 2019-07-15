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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Konya'da 15 Temmuz etkinliklerinde şehitler anıldı

Konya'da 15 Temmuz etkinliklerinde şehitler anıldı

Protokol üyelerinin şehitliğe girişi

Sivil Toplum Kuruluşu Şehit General Sivil Toplum Şehit Aileleri 

-Protokol üyelerinin kabirlere çiçek bırakması
-Kabirlerden görüntü
-Dua edilmesi
-Asker ve polislerden görüntü
-Şehit ailelerinden görüntü

( KONYA ) KONYA

- Konya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Konya protokolü şehitlik ziyareti gerçekleştirdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Konya Şehitliği'nin ziyaretiyle başladı.
Konya protokolü şehitlerin mezarlarını tek tek ziyaret ederek çiçek bıraktı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Prof. Dr. Ahmet Poçanoğlu, şehitler için dua etti. Bazı şehit aileleri de bugün şehitlerini yalnız bırakmayıp kabirleri başına gelerek dua etti. Şehit yakınları dua ederken zaman zaman gözyaşlarını da tutamadı. Şehitlikteki programa, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Murat Çiçek, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri ve mülki erkan katıldı.

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