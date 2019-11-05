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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Konya'da 115 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

Konya'da 115 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

Kamyonun deposunun açılması

Polis Narkotik Eroin Polis Ekipleri 

-Eroinlerin çıkartılması

( KONYA ) KONYA

- Konya’da narkotik polisi tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kamyonun deposuna zulalanmış 115 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi giriş çıkış noktalarında uygulama yaptığı sırada şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Kamyonda arama yapan ekipler, depoya gizlenmiş halde 156 paket halinde 115 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirdi. Kamyon sürücüsü Ş.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli Ş.Ö'nün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (İY-AH-
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