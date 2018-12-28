Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - KONYA
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - KONYA - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın kullandığı oylamadan detaylar - Başkan Altay'ın açıklamalarıAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıKONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Altay, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.Altay, haber kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim zaferi", yaşam kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları", spor kategorisinde de Burak Akbulut'un çektiği "Karatenin sultanları" başlıklı fotoğraftan yana oyunu kullandı.Yaşam kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları" fotoğrafından çok etkilendiğini belirten Altay, yılın fotoğrafları oylamasının kurumsallaştığını ifade ederek, birbirinden güzel fotoğraflar arasında tercih yaparken zorlandığını söyledi.