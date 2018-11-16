Konya-Antalya Karayolunda ulaşıma kar engeli

-Alacabel levhası detay

-Yolda kalan araçlar, zincir takan sürücü

-Polislerin araç itmesi

-Polisin sürücülere zincir sorması



( KONYA ) KONYA



- Konya’nın Seydişehir ilçesinde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı ve buzlanma Konya Antalya Karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışı ve buzlanma Konya Antalya Karayolunda sürücülere zor anlar yaşatırken, çekici türü araçlar ile zincir ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin verilmedi. Özellikle Seydişehir’den sonra 10. kilometreden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle yüzlerce araç yolda kalırken, 1825 rakımlı Alacabel Mevkisinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri yolu trafiğe açık tutabilmek için sürekli kürüme ve tuzlama çalışması yaptı. Yolda kalan araçları iten vatandaşlara ise Bölge Trafik ekipleri de yardım ederken, bir çok sürücü ise yollarına zincir takarak devam edebildi. Öte yandan, Marangozlar Kavşağında yapılan uygulama ile çekici türü araçlar ile zincir ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin verilmedi.

