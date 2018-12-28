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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Kontrolünü kaybetti, karşı şeritten gelen otomobile çarptı...Hayatını kaybeden sürücü yanan otomobilden son anda çıkarıldı

Kontrolünü kaybetti, karşı şeritten gelen otomobile çarptı...Hayatını kaybeden sürücü yanan otomobilden son anda çıkarıldı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Tır Şoförü Kalp Masajı Polis Ekipleri Direksiyon 

-aracın yanması
-söndürme çalışmaları
-ekiplerin çalışması
-röportajlar
-aracın çekilmesi
-detaylar

( MANİSA ) - Kazaya ilk müdahaleyi yapan tır şoförü Saffet Koç:- “Araba yandı. Sürücü ölmüştü ama yanmasına izin vermedim. Tutarak çektim” MANİSA

- Manisa’da kontrolden çıkan otomobil, karşı şeritten gelen başka bir araca çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden sürücü, yanan araçtan son anda çıkarıldı. Kaza saat 18.05 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki çevreyolunun Akhisar istikametinde meydana geldi. Yaşar Aslanboğa (52) yönetimindeki 35 HAP 91 plakalı otomobil, Akhisar İstikametinden İzmir istikameti seyir halinde iken, sürücü aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı şeride geçen otomobil, Ümit T.’nin idaresindeki 35 TRZ 34 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra alev aldı. Kazaya ilk müdahaleyi çevre yolunu kullanan vatandaşlar yaptı. Araçlarından inen vatandaşlar, yanan 35 HAP 91 plakalı otomobil içerisinden sürücü Yaşar Aslanboğa’yı çıkardı. Uzun süre kalp masajı yapılan Arslanboğa’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı. Kazaya ilk müdahaleyi yaparak, yanan otomobilin sürücüsü Aslanboğa’yı yanmadan otomobilden çıkaran tır şoförü Saffet Koç, “Araba yandı. Sürücü ölmüştü ama yanmasına izin vermedim. Tutarak çektim” diye konuştu.

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