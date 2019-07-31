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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kontrolünü kaybeden ticari araç ağaca çarptı: 3 ölü

Kontrolünü kaybeden ticari araç ağaca çarptı: 3 ölü

Kaza yerinden görüntü

Polis Jandarma Ticari Araç Polis Ekipleri Direksiyon 

-Detaylar
-Cenazelerin kaldırılması

( KONYA - 2) KONYA

- Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında yoldan çıkıp ağaca çarpan hafif ticari araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza, sabah saatlerinde Ankara- Aksaray karayolu Kulu makas mevkisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Yılar (34) idaresindeki 34 NU 4632 plakalı hafif ticari araç, Aksaray’dan Ankara istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp ağaca çarptı. Kazada hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Yılar ile birlikte Savaş Yılar (28) ve Merve Öksüz (29) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla hurdaya dönen araçta sıkışan 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza yerinde polis ve jandarma ekipleri inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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