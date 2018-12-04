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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kontrolünü kaybeden otomobil dükkana böyle daldı İzle

Kontrolünü kaybeden otomobil dükkana böyle daldı İzle

Kaza anı güvenlik kamerası

Kamera Güvenlik Kamerası Direksiyon Trol 

-Dükkandan detaylar
-İş yeri sahibi, İsmail Demir röportaj
-Detaylar

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü telefon dükkanına daldı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaza, dün akşam merkez Osmangazi İlçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kırmızı renkli bir otomobil dükkanın kepenklerine hızlı bir şekilde çarparak hurdaya dönüyor. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine gelen itfaiye ve 112 ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İş yeri sahibi İsmail Demir, ''Gece yarısı komşuların araması üzerine dükkana geldim. Geldiğimde otomobil dükkanın içerisine girmişti. Şans eseri yaralının durumunun iyi olduğunu öğrendim. 15 bin liralık zararım var ama kaza yapan kişiyle anlaştık, şikayetçi değilim'' dedi.
Dükkanda ise kazadan sonra tadilat başlatıldığı görüldü.

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