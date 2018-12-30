Kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü çarptığı otomobilin altında kaldı Haberi

--Olay yerinden görüntü

--Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri

--Otomobil sürücüsü ile röportaj

--Detay



( KOCAELİ ) -- Otomobilin altına giren motosiklet sürücüsünü itfaiye kurtardı KOCAELİ



- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü karşı yönde gelen otomobille çarpışarak aracın altında kaldı. Yaralanan motosiklet sürücüsünü otomobilin altından itfaiye ekipleri kurtardı. Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Fabrika Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ömer Faruk H. İdaresindeki 41 ABS 042 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen Özcan Çelikbey yönetimindeki 41 AAZ 972 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen Ömer Faruk H. Otomobilin altında kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Otomobil altında kalan motosiklet sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından Ömer Faruk H. Kaldığı otomobil altından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Ömer Faruk H., İzmit SEKA Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayı anlatan otomobil sürücüsü Çelikbey, motosikletin bir anda kontrolü kaybederek kendisine çarptığını iddia ederek, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdiklerini söyledi.



Otomobil sürücüsü Çelikbey, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (MK-GY

