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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi: 1 ölü

Kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi: 1 ölü

devrilen traktörden detaylar

Jandarma Bild Güvenlik Önlemi Direksiyon Trol 

-ambulanstan ve jandarma ekiplerinden detay
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Küçükalanlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Veysi K. (60) yönetimindeki plakası belirlenemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yoldan geçerken kazayı fark eden sürücüler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, devrilen traktörün altında ezilen sürücü Veysi K.’nın öldüğünü belirledi. Sürücünün cansız bedeni, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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