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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kontrolden çıkan tır trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı: 6 yaralı - olay anı - TEKİRDAĞ Haberi

Kontrolden çıkan tır trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı: 6 yaralı - olay anı - TEKİRDAĞ Haberi

- Güvenlik kamerası görüntüsüKontrolden çıkan tır trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı: 6 yaralıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da kontrolden çıkan tırın, trafik ışıklarında bekleyen 7 araca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Tekirdağ 'dan İstanbul istikametine seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ZUD 75 plakalı tır, kontrolden çıkarak Tekirdağ - İstanbul yolu TOKİ kavşağında, kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca çarptı.Kazada, 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Görgü tanığı Ersin Peker, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağ istikametinden gelen tırın, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığını anlatarak, "Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu gördüm." dedi.

Polis Hastane Sağlık Ekibi Kamera Kırmızı Işık 

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