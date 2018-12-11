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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kontrolden çıkan tır refüje çıkarak durabildi

Kontrolden çıkan tır refüje çıkarak durabildi

Kaza yerinden görüntüler

( ORDU )-Orta refüje çıkarak durabilen tır, uyarı lambalarının olduğu direği de yıktı ORDU

Polis Tahkikat Trafik Kazası Polis Ekipleri Trol 


- Ordu’da kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tırın refüje çıkması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza, Samsun-Ordu karayolu üzeri, Rıhtım mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sırbistan uyruklu Mılovan Stojanovıc idaresindeki AC 762 NP plakalı demir parçaları yüklü tır, yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Orta refüje çıkarak durabilen tır, uyarı lambalarının olduğu direği de yıktı. Kaza sonrası trafik bir süre kontrollü sağlanırken, ekipler temizlik çalışmaları başlattı. Kazada yaralanan olmazken, polis ekipleri tahkikatını sürdürüyor.
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