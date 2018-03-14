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14 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kontrolden çıkan TIR'ın dorsesi karşı yönden gelen TIR'ın kupasına vurdu; 1 yaralı

Kontrolden çıkan TIR'ın dorsesi karşı yönden gelen TIR'ın kupasına vurdu; 1 yaralı

-Kaza yerinden detay

İlk Müdahale Jandarma Trafik Kazası Trol 

--Kaza karışan tırlardan detay
--Kullanılmaz hala gelen tır kupasından detay

( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında kontrol çıkan tırın dorsesi karşı yönden gelen tırın kupasına çarptı.Yaşanan kazada bir tırın kupası kullanılmaz hale gelirken sürücüsü yaralandı. Alınan bilgilere göre; Bilecik istikametten Osmaneli istikametine gitmekte olan sürücüsün isimi öğrenilemeyen 01 UN 572 plakalı tır, iddialara göre havanın yağışlı olması sebebiyle Gülümbe Rampalarında kaymaya başladı.
Kayan tır yan dönerken dorsesi karşı istikametten gelen ve şeridinde olan Mehmet Baş yönetimindeki 11EN 446 plakalı tırın kupasına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 11EN 446 plakalı tırın sürücüsü Mehmet Baş yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesin ardından Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı Baş'ın kol ve bacağında kırıklar olduğu öğrenilirken, jandarma ve bölge trafik ekipleri kaza yerinde geniş çaplı önlem aldı. Öte yandan Bilecik-Osmaneli karayolu tek şeritten ilerlerken, kullanılmaz hale gelen tırın çekici yardımıyla çekilmesiyle 1 saat sonra trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (CKT-
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