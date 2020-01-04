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04 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kontrolden çıkan tır Horasan - Kars karayolunda bariyerlere çarparak yoldan çıktı

Kontrolden çıkan tır Horasan - Kars karayolunda bariyerlere çarparak yoldan çıktı

olay yeri

( ERZURUM ) ERZURUM

İlk Müdahale Hastane Jandarma Direksiyon Trol 


- Erzurum-Kars karayolunda buzlu yolda kayan Tır şarampole uçtu. Karakurt mevkiinde meydana gelen kazada araçta sıkışan sürücü tedavi altına alındı. Edinilen bilgilere göre, Kars istikametinden Horasan giden henüz sürücüsü belirlenemeyen 34 EA 4806 plakalı tır Horasan yolunun 30. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası şarampole uçtu. Kaza sonrası tır sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, kazayı gören diğer tır sürücüleri kazazedenin yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sıkıştığı yerden ekipler tarafından çıkarılarak ilk müdahalesi olay yerinde yapılmasının ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (ŞÇ-AT)
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