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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı, tonlarca çelik plaka yola savruldu İzle

Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı, tonlarca çelik plaka yola savruldu İzle

TIR’ın görüntüsü,

Mel B Uzunlu Çelik Bariyer Tahkikat Üst Geçit 

-etrafa saçılan plakalar,
-şoförün görüntüsü,
-oluşan trafik,
-detaylar

( YALOVA ) YALOVA

- Yalova’nın Tonami Meydanı’nda meydanında bulunan üst geçide hızla giren çelik plaka yüklü TIR virajı alamayarak çelik bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR’ın dorsesindeki tonlarca ağırlıktaki çelik plakalar yola saçılırken, kaza esnasında yolda başka aracın bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. İstanbul’dan aldığı çelik plakaları Bursa iline götüren Y.S.T (52) idaresindeki 16 VR 2940 plakalı TIR, Yalova’nın Tonami Meydanında bulunan üst geçide hızlı girdi. Hız nedeniyle virajı alamayan araç çelik bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile TIR’ın dorsesinde bulunan tonlarca ağırlıktaki çelik plakalar yola saçıldı. Bu esnada üst geçitte başka araç bulunmaması ise muhtemel bir facianın yaşanmasını engelledi. Trafiğe kapanan üst geçitte güvenlik önlemleri alındı. Olay yerine çağrılan bir vinç marifeti ile yoldan kaldırılan çelik plakalar başka bir araca yüklenerek Bursa’ya götürüldü. Bu esnada üst geçidin kapanması nedeniyle Tonami Meydanında uzunluğu 1 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu. Olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.
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