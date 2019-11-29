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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Kontrolden çıkan tır bariyer ile orta refüj arasına sıkıştı

Kontrolden çıkan tır bariyer ile orta refüj arasına sıkıştı

- Olay yeri

Bild Yağışlı Hava Direksiyon Trol 

-- kaza sebebi ile kapanan karayolu
-- iş makinaları ile tırın sıkıştığı yerden çıkarılması
-- detaylar

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halinde olan bir tır, yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüj ile bariyerler arasında sıkıştı. Kaza, saat 16.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan İbrahim Ö. idaresindeki 03 EN 688 plakalı tır, Kavacık rampasından inerken yağışlı havanında etkisiyle kontrolden çıktı. Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, bariyerler ve orta refüj arasına sıkışarak durabildi. Kaza esnasında tırın yakınında başka bir aracın olmaması büyük bir faciayı önlerken, tır sürücüsü İbrahim Ö. kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikameti tamamen trafiğe kapanırken, İzmir istikametinde ise trafik akışı tek şeritten sağlandı. Karayolunu kapatan tır, Kula Belediyesi’ne ait iş makinelerinin yardımıyla bariyerler ve orta refüj arasından çıkarıldı. Tırın orta refüje kaldırılması ile trafik akışı her iki istikamete de tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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