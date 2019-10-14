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14 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kontrolden çıkan pikap park halindeki otomobillere çarparak durabildi... O anlar anbean kamerada

Kontrolden çıkan pikap park halindeki otomobillere çarparak durabildi... O anlar anbean kamerada

Kaza anı

Trafik Kazası Bild Kamera Direksiyon Trol 

-Kaza yerinden detay görüntüler
-Görgü tanığının konuşması
-Kaza yerinden ve trafikten detay

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan’da meydana gelen trafik kazası kameraya yansıdı. Kent merkezinde süratle seyreden pikap park halindeki araçlara çarparak durabildi. Edinilen bilgiye göre, gece 23.00 sıralarında Ardahan kent merkezi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Talip Karadağ yönetimindeki pikap direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki otomobillere çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, park halindeki araçlarda maddi hasar oluştu. Olayın görgü tanıklarından Gazi Karadağ, “Gece beton döküyorlardı. 11’de. Arabaya vurunca yan devrildi. Lastikler paramparça oldu. Duramayınca iki üç arabaya daha çarparak durdu” diye konuştu.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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