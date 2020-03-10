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10 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Kontrolden çıkan pikap park halindeki otomobile çarptı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan pikap park halindeki otomobile çarptı: 3 yaralı

Yaralıların hastaneye getirilişi

Acil Servis İlk Müdahale Hastane 112 Acil Servis Direksiyon 

-Acil servis önünden detay görüntü
-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt'te kontrolden çıkan pikap, park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada, 2’si çocuk 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Siirt kent merkezine 5 kilometre uzakta bulunan Deliklitaş mevkiinde meydana geldi. Ayhan B.(35) yönetimindeki 65 AAP 160 plakalı pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 58 NU 558 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Ayhan B., Müslüm B.(11) Berat Ali A.(5) yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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