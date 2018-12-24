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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Kontrolden çıkan personel servisi devrildi: 10 yaralı

- Kontrolden çıkan personel servisi devrildi: 10 yaralı

- KAZA YAPAN MİDİBÜS

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Kaygan Yol Memur 

-- JANDARMA EKİPLERİ ÇALIŞMASI
-- DETAYLAR

( BOLU ) BOLU - Bolu’da, kamu kurumlarında görevli memurları taşıyan servis midibüsünün seyir halinde kontrolden çıkarak orta refüje devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında araç içindeki 10 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikameti Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bolu kent merkezinden Gerede ilçesine çeşitli kamu ve kurumlarında çalışan memurları taşıyan Şaban Vural idaresindeki 14 KP 710 plakalı midibüs, kaygan yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada, yan yatan midibüste bulunan yolculardan Merve İlhan Ales, Nihal Açıkgöz, Murat Gül, Murat Yöngün, İsmail Yıldız, Zuhal Çınar, Celal Akyüz, Gülten Çaba, Nihat Can Tuncer ve Sündüz Üreten hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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