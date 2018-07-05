Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kontrolden çıkan panelvan bankete düştü: 2 yaralı - KOCAELİ

Kontrolden çıkan panelvan bankete düştü: 2 yaralı - KOCAELİ

- Olay yerinden görüntülerKontrolden çıkan panelvan bankete düştü: 2 yaralıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, D - 605 Karayolu'nda, Kandıra istikametine giden Ömer Emre Yaman'ın kullandığı 10 PA 669 plakalı panelvan, Çubuklu mevkisindeki virajda kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarındaki işaret tabelalarına çarptıktan sonra takla atıp, bankete düştü.Kazada yaralanan sürücü Yaman, bankete düşen araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, araçta sıkışan arkadaşı Mustafa Eren Çifte ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.Sürücü Yaman Kocaeli Devlet Hastanesi'ne, sağlık durumu ağır olan Çifte ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Trafik Kazası Direksiyon Trol 

İlgili Foto Galeriler
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı