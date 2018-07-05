Kontrolden çıkan panelvan bankete düştü: 2 yaralı - KOCAELİ
- Olay yerinden görüntülerKontrolden çıkan panelvan bankete düştü: 2 yaralıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, D - 605 Karayolu'nda, Kandıra istikametine giden Ömer Emre Yaman'ın kullandığı 10 PA 669 plakalı panelvan, Çubuklu mevkisindeki virajda kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarındaki işaret tabelalarına çarptıktan sonra takla atıp, bankete düştü.Kazada yaralanan sürücü Yaman, bankete düşen araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, araçta sıkışan arkadaşı Mustafa Eren Çifte ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.Sürücü Yaman Kocaeli Devlet Hastanesi'ne, sağlık durumu ağır olan Çifte ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.