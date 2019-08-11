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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil yön levhasına çarptı: 5 yaralı Haberi

Kontrolden çıkan otomobil yön levhasına çarptı: 5 yaralı Haberi

Kaza yapan araçta jandarmanın inceleme yapması

Hastane Jandarma Bild Direksiyon Trol 

-Kaza yerinden detaylar

( MERSİN )- Mersin'de tehlikeli viraj yön levhasına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki tehlikeli viraj yön levhasına çarparak durabildi. İçerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobildeki 1 kişi hastaneye kaldırıldı, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 4 kişi ayakta tedavi edildi. Edinilen bilgiye göre kaza, Erdemli ilçesini Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlayan Güzeloluk karayolu üzerindeki Arkıt mevkisinde meydana geldi. Mersin Karaman istikametinde seyreden Kadir Y. yönetimindeki 33 VZ 269 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tehlikeli viraj yön levhasına çarptı. Kazada bir kişi ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer 4 kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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