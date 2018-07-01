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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil, yol çalışma alanında bulunan toprak yığınına saplandı: 2 yaralı Video

Kontrolden çıkan otomobil, yol çalışma alanında bulunan toprak yığınına saplandı: 2 yaralı Video

Araçtan görüntüler

Güvenlik Önlemi Yol Çalışması Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Yaralılardan görüntüler
-Yoldan görüntü
-Ekiplerden görüntü
-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücünün direksiyon hekimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkan otomobil, yol yapım çalışmasının bulunduğu alandaki toprak zemine saplandı. Kazada araç içerisindeki 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 4.30 sıralarında Kocaeli’nin Karatepe ilçesi D-100 Karayolu Dumlupınar Mahallesi Köseköy Işıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere İstanbul istikametinde seyir halinde olan S.C. idaresindeki 06 FUR 44 plakalı otomobil, iddialara göre sürücüsünün alkollü olması sebebi ile kontrolden çıktı. Bir süre kontrolsüzce ilerleyen otomobil, yoldan çıkarak yol çalışması alanında yer alan toprak yığınına çarptı. Kazada sürücü S.C. ve G.E. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araç içerisinde çıkartılan yaralılar, İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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