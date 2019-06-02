Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

-kaza yerindeki yaşlı kadının cesedi

-Jandarmanın kaza yerinde inceleme yapması

-Kaza ile ilgili detaylar



( KARAMAN ) KARAMAN



- Karaman’da kontrolden çıkan otomobilin şarampole inerek tarlaya takla atması sonucu 1 kişi ölürken, 5 kişi yaralandı. Kaza, Karaman-Bucakışla Karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bucakışla Köyü’nden Karaman istikametine seyretmekte olan Halil Tekin (68), yönetimindeki 70 DU 990 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole inerek tarlaya takla attı. Kazada otomobilden fırlayan Hayriye Gümüş (80), olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile araçta bulunan Ömer Adalı (4), Ayşe Tekin (60), Emine Adalı ve Fadime Gümüş (40) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı kadının cesedi, yaralıların kaldırıldığı hastanenin morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

