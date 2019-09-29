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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

Olay yerinden detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Hastane Bild Sağlık Ekipleri Trol 


- Gaziantep'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırıma çarpıp takla attı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi 77 nolu cadde üzerinde seyir halinde bulunan ve sürücüsünün ismi öğrenemeyen 27 ABB 671 plakalı otomobil virajı alamayınca kaldırıma çarptı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak ters döndü. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi araçtan yaralı olarak çıkarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yaralılar kentteki hastanelere götürüldü.
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