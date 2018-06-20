Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

Olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Hastane Zeytin Ağacı Trafik Kazası Trol 

-Yaralıların ambulansa taşınması
-Yaralı vatandaşların hastaneye sevki

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aracın lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre; Kaza Erdek-Bandırma karayolunun 2. kilometresi tek zeytin mevkisinde meydana geldi. Kemal Aydemir (20) yönetimindeki 10 KB 511 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp takla atarak zeytin ağacına çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne götürüldüler. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili araç sürücüsünün ifadesine başvuruldu. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı