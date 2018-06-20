Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

-Yaralıların ambulansa taşınması

-Yaralı vatandaşların hastaneye sevki



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aracın lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre; Kaza Erdek-Bandırma karayolunun 2. kilometresi tek zeytin mevkisinde meydana geldi. Kemal Aydemir (20) yönetimindeki 10 KB 511 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp takla atarak zeytin ağacına çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne götürüldüler. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili araç sürücüsünün ifadesine başvuruldu. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

