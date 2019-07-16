Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

-YARALILARIN TAŞINMASI DETAY



( SAKARYA ) SAKARYA



- Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki taşlara çarparak ters döndü. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kandıra istikametinden Kaynarca istikametine doğru seyir halinde olan C.Ç., yönetimindeki otomobil Kertil mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza sonucu araçta bulunan şoför C.Ç., ve ismi öğrenilemeyen 2 kadın otomobilin içinde sıkıştı. Kaza yerinden geçen diğer sürücüler durumu itfaiye ve ambulans ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaralıları araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kaynarca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Takla atan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

