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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kaza yapan araç

İlk Müdahale Jandarma Direksiyon Trol 

-Aracın içerisi
-Jandarma ekipleri
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır-Lice karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. 3 kişinin yaralandığı kazada, araçta sıkışan 2 kişi itfaiyenin yardımıyla çıkarıldı. Kaza, Diyarbakır-Lice karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 TAB 76 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yaklaşık 100 metre boyunca taklalar attıktan sonra duran araçta bulunan E.M., M.M. ve L.M. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta önde bulunan E.M. ve M.M. sıkıştıkları yerden itfaiyenin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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