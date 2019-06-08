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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaza yerinden detaylar

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

Hastane Direksiyon Trol 


- Kahramanmaraş’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Hacımustafa Mahallesi’nde meydana gelen kazada V.K (19) yönetimindeki 46 PA 843 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan S.A. (17) yaralandı. Yaralılar kentteki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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