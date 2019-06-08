Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı



- Kahramanmaraş’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Hacımustafa Mahallesi’nde meydana gelen kazada V.K (19) yönetimindeki 46 PA 843 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan S.A. (17) yaralandı. Yaralılar kentteki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

