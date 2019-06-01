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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Araç içerisinden eşyaların çıkarılması

Polis Su Kanalı Polis Ekipleri Direksiyon Trol 

-Aracın içerisini kontrol eden araç sahipleri
-Trafik ekibi inceleme
-Takla atan araç detay

( HATAY ) HATAY

- Hatay’da, bir başka aracın sıkıştırmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla takla attı. Sürücü ve yan koltukta bulunan bir kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay, Antakya-Samandağ çevre yolunun Adliye Sarayı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir başka otomobilin sıkıştırmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden 31 AZJ 65 plakalı otomobilin sürücüsü Betül A., yol kenarında bulunan boş su kanalına devrilerek takla attı. Kazada, sürücü Betül A. ile yan koltukta bulunan kardeşi Tuğba A. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Betül A. ve Tuğba A. önlem amaçlı olarak Antakya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayakta tedavileri yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Betül A., beyaz renkli aracın kendilerini sıkıştırdığını daha sonra da hızla kaçarak uzaklaştığı iddia edildi. Kazazede Betül A.’nın kendisini sıkıştıran otomobil sürücüsünden şikayetçi olacağı öğrenilirken polis ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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