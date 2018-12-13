Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2’si çocuk 6 yaralı

-Hastaneye gelen ambulanslar



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada otomobilde bulunan ikisi çocuk toplam 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Tekirdağ’ın Ergene İlçesi’ne bağlı Vakıflar Mahallesi Mevkii’nde meydana geldi. Ergene yönünden Edirne yönüne gitmekte olan Hasan Kurt idaresindeki 59 UF 167 plakalı otomobil, sürücüsünün yoldaki gizli buzlanmak nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta kaldırıma çarptı ardından da taklalar atarak savruldu. Kazada sürücü Hasan Kurt, eşi Ergül Kurt, kızları Sümeyya Kurt ile bir diğer kızları Gülsüm Karayiğit ile ile Gülsüm Karayiğit’in çocukları 2 yaşındaki Yusuf ile 4 yaşındaki Zehra yalandı. Kazazedelere ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer araçlardaki vatandaşlar yaptı. Vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkartılan yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan ikisinin durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor. (SŞ-

