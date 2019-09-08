Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Hastane detay

İlk Müdahale Hastane Jandarma Trafik Kazası Özel Hastaneler 

-Ölen şahsın fotoğrafı

( ÇORUM )- Kazada hayatını kaybeden Nihat Seven'in Esnafevler Cami imamı olduğu öğrenildi ÇORUM

- Çorum'da bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişide yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Nihat Seven'in Esnafevler Cami imam hatibi olduğu öğrenildi. Kaza, Çorum-Osmancık karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Osmancık istikametinden Çorum'a seyir halinde olan Nihat Seven yönetimindeki 19 KT 229 plakalı otomobil Gölünyazı mevkiine geldiğinde virajı alamayarak takla attı. Kazada Esnafevleri camisi imamı ve aynı zamanda araç sürücüsü olan Nihat, Züleyha, Ümmü, Hayrunnisa ve Ebrar Seven yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma sevkedildi. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğıtım ve Araştırma Hastanesi ve kentteki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Esnafevleri Camii İmamı olduğu ögrenilen Nihat Seven, hastanede yapılan tüm mudahalelere ramen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Feci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldıFeci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Antalya Alanya'da Minibüs Dereye Uçtu: 8 ÖlüAntalya Alanya'da Minibüs Dereye Uçtu: 8 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı