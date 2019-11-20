Kontrolden çıkan otomobil takla atıp araziye yuvarlandı: 1 yaralı

-Otomobilin ters durması

-Trafik polisleri ve otosu ile kaza yeri

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( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında yol kenarındaki araziye yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza, Onikişubat ilçesi Avşar Mahallesi Sır Barajı kıyısında meydana geldi. 34 NC 3025 plakalı otomobilin sürücüsü Soner E. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle yol kenarındaki araziye yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken otomobilde maddi zarar oluştu.



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