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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu: 4 yaralı Video

Kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu: 4 yaralı Video

Kaza alanında. Görüntü

Su Kanalı Aşırı Hız Sağlık Ekipleri Trol 

-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin su kanalına uçması sonucu meydana gelen kazada 1'ağır 4 kişi yaralandı. Kaza gece saatlerinde Gebze Mutlukent Yumrukaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih Ö. yönetimindeki 34 YA 6385 plakalı otomobil, aşırı hız ve yolun yağıştan kaygan olması sebebinden dolayı virajı alamayarak, Yumrukaya mevkii olarak bilinen bölgede su kanalına uçtu. Kazada araç içinde bulunan sürücü Fatih Ö., eşi Nihal Ö., 5 yaşındaki çocukları Hasan Ö. ve ismi alınamayan diğer çocukları araç içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfiaye ekiplerince kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Gebze Fatih Devlet ile Darıca Farabi Araştırma Hastanlerine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Fatih Ö.' nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.
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