Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

-Detay



( YOZGAT ) YOZGAT



- Yozgat’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye Zafer Öndeş idaresindeki 40 DY 723 plakalı otomobil Yozgat-Ankara Karayolu Başıbüyüklü köyü girişinde bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören sürücüler olayı 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yuvarlanmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan Hüsniye Öndeş’in (51) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada Şoför Zafer Öndeş ile araç içerisinde bulunan Zahire Öndeş ise yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

