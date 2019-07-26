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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 2’si ağır 5 kişi yaralandı

Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 2’si ağır 5 kişi yaralandı

-Kaza yeri

Hastane Trafik Kazası Trol 

--Yaralılar
--Yaralıların ambulansa konulması
--Detaylar

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ın Hafik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre; kaza Sivas-Erzincan karayolunda meydana geldi. Kazada H.K yönetimindeki 06 VKG 08 plakalı otomobil Erzincan’dan Sivas istikametine seyir halindeyken Hafik yakınlarında bilinmeyen bin nedenle yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada, takla atan araçta bulunan aynı aileden H.K., H.K., M.K., G.K. ve B.K. yaralandı. Yaralılar ambulansla Sivas’taki hastanelere kaldırıldı. H.K. ve B.K.’nın hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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