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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil refüje uçup ağaçları kökünden söktü İzle

Kontrolden çıkan otomobil refüje uçup ağaçları kökünden söktü İzle

yerinden sökülen ağaçların gövdelerinden görüntü

İlk Müdahale Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-kaza yapan otomobilden görüntü
-devrilen ağaçlardan görüntü
-polis ve ambulans araçları
-ekiplerin müdahalesi

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje uçup, refüjdeki ağaçları yerinden söktü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre kaza, Bereketler Mahallesi Bereket Caddesi’nde meydana geldi. Ahmet Şirin 64 AN 797 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil refüje çıkıp burada bulunan ağaçları yerinden söktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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