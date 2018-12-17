Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı

Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı

Trafik kazası olay mahali

İlk Müdahale Hastane Sparta Yağışlı Hava Direksiyon 

-Kaza yerinden detaylar
-Polislerin incelemelerde bulunması
-Genel görüntüler

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta-Antalya Karayolu üzerindeki Sav Kasabası mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki çitler ve ağaca çarparak durabildi. Talihsiz kazada otomobildeki yolcu hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, saat 12.00 sıralarında Isparta - Antalya Karayolu Sav Kasabası yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Zeynep Ş. yönetimindeki 15 PT 121 plakalı otomobil yağışlı havada zeminin kaygan olması nedeniyle kontrolden çıktı. Refüjdeki çitleri kıran otomobil, daha sonra ağaca çarparak durabildi. Talihsiz kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Mukaddes Y. hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıyı daha sonra ambulansla hastaneye sevk etti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve gerekli tedavileri sonrasında taburcu edildiği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli OlduAnkara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
Ankarada Tren KazasıAnkarada Tren Kazası
Kayseride Kan Donduran Olay!Kayseride Kan Donduran Olay!
Polislere rüşvet GözaltısıPolislere rüşvet Gözaltısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı