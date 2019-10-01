Kontrolden çıkan otomobil pastaneye girdi: 6 yaralı - ADANA
- Müşterilerin pastane önünde oturması - Otomobilin kontrolden çıkıp müşterilere çarpması - Otomobilin pastaneye girmesi - Yerde yatan yaralıya vatandaşın müdahalesi - Zarar gören iş yerinden görüntüler - İşletme sahibi Mustafa Açlan'ın konuşmasıKontrolden çıkan otomobil pastaneye girdi: 6 yaralı - Adana 'daki kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki pastaneye girmesi sonucu 6 kişi yaralandı.Yiğitcan T. yönetimindeki 01 VF 130 plakalı otomobil, Bülent Angın Bulvarı'nda kontrolden çıkarak pastane önünde oturan 3 müşteriye çarptıktan sonra iş yerinin mutfağına girdi. Kazada üç müşteri, otomobil sürücüsü ve araçtaki iki kişi yaralandı.Müşterilerden İsmail Eynallı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı, diğer 5 kişi ise ayakta tedavi edildi.İşletme sahibi Mustafa Açlan, AA muhabirine, 50 bin lira zararı olduğunu ve bunun karşılanması için gerekli yasal girişimlerde bulunduğunu belirtti. - Kaza anı kameradaİş yerinin güvenlik kamerasına yansıya görüntülere göre, üç arkadaş aynı masa etrafında oturup sohbet ettiği sırada otomobil kontrolden çıkıyor. Otomobil, kaçmaya fırsat bulamayan üç arkadaşa çarpıyor. Daha sonra otomobil iş yerinin mutfak bölümüne çarparak durabiliyor.Yaralanan iki müşteri ayağa kalkıp uzaklaşırken, yerden kalkamayan bir müşteriye vatandaşlar yardım ediyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım