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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil otobüse çarptı: 4 yaralı Video

Kontrolden çıkan otomobil otobüse çarptı: 4 yaralı Video

-Olay yerinden görüntü

Hastane Trafik Kazası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

--Araçlardan görüntü
--Genel ve detay görüntü

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Bayraklı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil park halindeki otobüse çarptı. Meydan gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 01.00 sıralarında Anadolu Caddesi Soğukkuyu Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konak istikametinden Karşıyaka istikametine seyir halinde olan 35 AV 8050 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda park halindeki 45 HN 295 plakalı otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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