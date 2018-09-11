Kontrolden çıkan otomobil, otobüs yazıhanesine böyle çarptı İzle

-YARALILARIN VATANDAŞLAR TARAFINDAN KURTARILMASI



( BOLU ) BOLU



- Bolu’da, bir otomobilin D-100 Karayolu’nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak otobüs yazıhanesinin duvarına çarpması güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kaza, geçtiğimiz haftasonu gece saatlerinde D-100 Karayolu Beşkavaklar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine ilerleyen İlker Öztürk idaresindeki 14 EM 740 plakalı otomobil, sol şeritten sağ şeride geçtiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan otobüs yazıhanesine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte araçta bulunan Asya Öztürk, Ayşegül Soydan, Neşe Öztürk, Azra Eylül Soydan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kontrolden çıkarak hızla otobüs yazıhanesinin duvarına çarpması ve yazıhanenin bitişiğinde bulunan taksi durağındaki vatandaşların araçtakileri dışarı çıkarması yer alıyor. Görüntülerde ayrıca, bir kedinin kazayı saniyeler önce farkederek hızla kaçtığı görülüyor.

