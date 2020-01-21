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21 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına daldı

Kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına daldı

-Kazadan görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Otobüs Durağı Direksiyon Trol 


- Ankara'nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil otobüs durağına daldı. Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Aile Yaşam Merkezi önünde meydana gelen kazada sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucunda 06 FD 7864 plakalı otomobil otobüs durağına çarptıktan sonra devrildi. Kaza sırasında otobüs durağında kimsenin olmaması faciayı önledi. Kazada maddi hasar meydana geldi. (GE-BC-
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