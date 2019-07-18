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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına böyle daldı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına böyle daldı: 2 yaralı

Güvenlik kamerası

İlk Müdahale Polis Otobüs Durağı Kamera Trol 

-kaza yerinden fotoğraflar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Bornova ilçesinde hızını alamayan bir otomobil yol kenarında bulunan otobüs durağına girerken, durakta bulunan 2 kişi yarlandı. Olay bugün öğlen saatlerinde Çamdibi semti 5057 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre A.A. (20) idaresindeki 35 BNM 88 plakalı otomobil hızını alamadı ve yol kenarında bulunan otobüs durağına daldı. Bu sırada durakta otobüs bekleyen Seval Y. İle Doğa A. yaralandı. Olayı gören diğer vatandaşlar durumu polise bildirirken, olay yerine sağlık görevlileri de sevk edildi. 112 ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları Ege Üniversitesi ve Bornova Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Otomobil sürücüsü A.A. ise Çamdibi Polis Karakolu'na götürüldü.
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